Аддис-Абеба, 14 декабря, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Власти Эфиопии расследуют гибель 27 эфиопских граждан, тела которых были обнаружены на окраине замбийской столицы Лусаки, сообщило государственное информационное агентство Эфиопии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

По информации журналистов, указанные лица пытались нелегально переправиться в ЮАР. Все погибшие были мужчинами в возрасте от 20 до 38 лет.

Эфиопия направит в Замбию своих экспертов для идентификации личности этих людей. Отмечается, что одному мигранту всё же удалось выжить. Он находится в больнице в Лусаке.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября в Эфиопии был задержан главарь преступной группировки, которая занималась переправкой нелегальных мигрантов из Африки в Европу.