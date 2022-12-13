Токио, 14 декабря, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что обеспечение стабильных источников финансирования для значительного увеличения расходов на оборону является «ответственностью» нынешнего поколения японцев, сообщает 13 декабря агентство Киодо Цусин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Повышение налогов является одним из вариантов увеличения военных расходов до 43 трлн иен ($312 млрд) в течение следующих пяти лет, поскольку Кисида стремится довести их до уровня, равного 2% ВВП.

«Люди, живущие в эту эпоху, обязаны взять на себя тяжёлое бремя… Для граждан важнее всего осознавать необходимость защищать свою жизнь и страну», — заявил премьер-министр.

Но план увеличения военных расходов создал для Кисиды много проблем и вызвал падение рейтингов общественной поддержки премьера. Кроме того, против повышения налогов на корпорации крупнейшие компании страны.

Правительством рассматриваются более высокие корпоративные и табачные налоги, а также перенаправление доходов от временного подоходного налога с домашних хозяйств, предназначенные для финансирования реконструкции в пострадавшем от стихийного бедствия в регионе Тохоку.

Расходы на оборону вырастут за первый год до 6,5 трлн иен ($47 млрд). Правительство предполагает использовать для развития объектов сил самообороны строительные облигации, применяемые в основном для проектов общественных работ по строительству дорог и мостов в стране. Такая позиция правительства серьёзно отличается от его прежних заявлений о том, что строительные облигации нельзя использовать для возведения военной инфраструктура, так как она в первую очередь может подвергнуться нападению извне и будет уничтожена.

Кисида отверг возможность выпуска государственных облигаций для увеличения бюджета, на чём настаивают некоторые парламентарии от правящей Либерально-демократической партии.

В настоящий момент у Кисиды даже нет поддержки в его собственном кабинете. Министр экономической безопасности Санаэ Такаити раскритиковала премьер-министра за намерение совершить действия, которые нанесут ущерб интересам японских компаний. Такаити даже разместила свои возражения в соцсети, заявив при этом, что её могут за это уволить.

Министр промышленности Ясутоси Нисимура снова занял осторожную позицию в отношении повышения налогов из-за их негативного влияния на корпоративные инвестиции и на повышение заработной платы.

Найти стабильные источники финансирования непросто для Японии, у которой долг уже более чем в два раза превышает размер её экономики, а финансовое положение является худшим среди развитых стран.

Кисида заявил, что правительству необходимо ежегодно выделять дополнительные 4 трлн иен ($29 млрд) для увеличения оборонного бюджета. Четверть этой суммы будет финансироваться за счёт повышения налогов, а остальная часть будет создана путём реформы расходов и использования излишков денег.

Жизнеспособные варианты включают увеличение доходов от налога на корпорации, который составляет большую часть источника финансирования страны, путем введения 5% надбавки.

Однако председатель Японской ассоциации руководителей корпораций Кэнго Сакурада заявил, что более высокое корпоративное налоговое бремя будет «тормозить» те компании, которые повысили заработную плату или увеличили капитальные затраты.

Еще одним потенциальным источником финансирования является использование части доходов от специального налога на реконструкцию, введенного после крупного землетрясения и цунами 2011 года.