Лима, 14 декабря, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Указания полиции не использовать летальное оружие и резиновые пули для подавления массовых протестов в Перу дала президент страны Дина Болуарте. Такое заявление политик сделала 13 декабря в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях.

Diplomatic Security Service Полиция Перу

Как уточнила Болуарте, она дала указание полиции не использовать оружие, которое может привести к гибели людей, а также запретила использовать резиновые пули для разгона протестующих.

Кроме того, президент Перу отметила, что дала указание главе МВД страны установить личности тех, кто применял летальное оружие, и наказать в соответствии с законом. Также глава Перу отдала распоряжение генпрокуратуре выявить тех, кто призывает к жестокости и вандализму во время протестных акций.

«Все мы имеем право на протест, но заниматься вандализмом, поджигать больницы и машины скорой помощи, захватывать аэропорты и полицейские участки — это не нормальный протест», — пояснила президент Перу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый президент Перу намерена в ближайшее время обсудить с конгрессом сроки досрочных выборов главы государства.