Таллин, 14 декабря, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Еврокомиссия предоставит Эстонии финансовую помощь €10,1 млн на компенсацию расходов, связанных с поддержкой украинских беженцев, сообщило на своем сайте 13 декабря эстонское министерство внутренних дел.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

Глава ведомства Лаури Ляэнеметс заявил, что указанная сумма будет разделена между государством, местными властями и неправительственными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря эстонский премьер-министр страны Кая Каллас предупредила, что Эстония больше не может принимать беженцев с территории Украины. Она отметила, что у мигрантов, недавно прибывших в республику, крайне мало шансов найти жилье и работу в новой стране.