Кампала, 14 декабря, 2022, 01:11 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 боевиков из группировки «Альянс демократических сил» (ADF) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены угандийскими военными 13 декабря, написал в своем микроблоге представитель Народных сил обороны Уганды (UPDF) Феликс Кулайджие.

Marines.mil Солдаты в Африке

Группа исламистов, которая насчитывала около 20-30 человек, переправилась через реку Семилики в юго-западный район Нтороко в Уганде с территории Демократической Республики Конго (ДР Конго).

Боевики столкнулись с отрядом военных и вступили с ними в бой. Кулайджие также сообщил, что еще восемь исламистов были взяты в плен. Кроме того, он уточнил, что в результате столкновения погиб один угандийский солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Феликс Кулайджие объявил, что Уганда направит в ДР Конго одну тысячу своих военнослужащих.