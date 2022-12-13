Лима, 14 декабря, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Проведение досрочных выборов президента Перу намерена обсудить в ближайшее время с конгрессом новый лидер страны Дина Болуарте. Об этом 13 декабря политик заявила журналистам, трансляция пресс-конференции велась в соцсетях.

Ministerio de Defensa del Perú Дина Болуарте

Президент Перу уточнила, что её правительство является правительством переходного периода. Как заявила Болуарте, она уже договаривается о встрече с конституционной комиссией конгресса, чтобы приблизить сроки проведения досрочных выборов главы государства.

Напомним, в Перу парламент объявил импичмент экс-президенту Педро Кастильо, после чего глава государства был задержан и помещён под арест в связи с обвинениями в мятеже и злоупотреблении полномочиями. После этого в Перу начались массовые акции протеста, манифестанты требуют проведения досрочных выборов главы государства и роспуска парламента. Вице-президент Перу Дина Болуарте стала первой женщиной-президентом Перу и предложила провести досрочные выборы в 2024 году.