Афины , 14 декабря, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Греческая полиция находится в состоянии повышенной готовности после того, как 16-летний цыганский подросток был официально объявлен мертвым после нескольких дней пребывания в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии больницы в Салониках, сообщает 13 декабря издание Proto Thema.

Цитата из кф Джокер. Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

Группы цыган организуют митинги и марши протеста в Афинах, Салониках и других крупных городах Греции. Для предотвращения беспорядков были мобилизованы все силы полиции, особенно те, которые расположены вблизи цыганских поселений. Значительные полицейские подразделения переброшены в провинцию Западная Аттика.

После того как стало известно о смерти Костаса Фрагулиса, погибшего от рук полицейских, протестующие устроили поджоги на линиях пригородных поездов в районе Пирея, прервав тем самым железнодорожное сообщение.

В Халкиде ожидается марш протеста в центр города, также резко обострилась обстановка на Родосе.