Кишинёв, 14 декабря, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Власти Молдавии планируют нарастить в 2023 году военный бюджет страны, большая часть дополнительных расходов будет касаться защиты воздушного пространства республики, заявил молдавский министр обороны Анатолий Носатый 13 декабря на форуме «Европейская интеграция Молдавии».

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

При этом глава ведомства не привел каких-либо подробностей. Носатый также отметил, что для поставок военной техники необходимо время, которое превышает один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что приоритетом для республики стало вооружение молдавской армии.