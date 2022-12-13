Тбилиси, 14 декабря, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Европейский парламент намерен ввести санкции против олигарха Бидзины Иванишвили в случае, если подтвердятся его связи с Россией, сообщает 13 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Saeima Бидзина Иванишвили

В резолюцию по Грузии, ранее одобренную Комитетом по иностранным делам Европарламента, депутат от Словакии Мириам Лексман внесла поправку, в которой говорится, что в случае подтверждения связей Иванишвили с Россией в отношении него должны быть введены санкции.

«Поступают тревожные сообщения о том, что российские граждане якобы используют Грузию для обхода западных санкций. Мы призываем институты ЕС продолжить обсуждение этих утверждений, в частности различных отчётов, включая отчёт Национального агентства Украины по предотвращению коррупции, согласно которому Иванишвили имеет связи с Россией. Если это обвинение будет доказано, мы призываем к введению против него персональных санкций. Кроме того, его ближайшее окружение тоже должно быть подвергнуто санкциям. Следует отметить, что Украина уже ввела санкции в отношении членов семьи Иванишвили и его окружения из-за связей с Кремлем…» — говорится в поправке депутата Лексман.

Напомним, что 19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональный санкции в отношении Бидзины Иванишвили.