Варшава, 14 декабря, 2022, 00:20 — ИА Регнум. Закон о Верховном суде намерены изменить власти Польши ради разблокировки средств Евросоюза. Об этом 13 декабря заявил заместитель главы МИД страны Шимон Шинковский вель Сенк в польском парламенте.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

По словам представителя МИД Польши, проект изменения закона о Верховном суде уже был оценён положительно европейскими комиссарами. Шинковский пояснил, что в случае принятия изменений закона парламентом Польши будет завершена «веха в области правосудия», которая стала ключевой для выполнения условий, необходимых, чтобы получить средства Евросоюза.

Как указал Шинковский, по всей вероятности, проект изменений в закон о Верховном суде будет внесён в Сейм Польши уже вечером 13 декабря. По словам Шинковского, важнейшее изменение будет состоять в том, что дисциплинарные дела судей должен будет рассматривать Высший административный суд, а не нынешняя Палата по профессиональной ответственности Верховного суда. Также документ регламентирует процедуру и случаи применения теста на независимость судей.

Напомним, в июне Еврокомиссия одобрила выделение Польше более €35 млрд в рамках плана по восстановлению пострадавшей от пандемии коронавируса экономики. Но глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Польша получит средства ЕС лишь в случае выполнения ряда условий, которые включали судебную реформу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны не будут делать уступки Еврокомиссии, чтобы получить причитающиеся ей средства от Евросоюза.