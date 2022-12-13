Оттава, 14 декабря, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Власти Канады намерены выделить киевскому режиму помощь в размере $115 млн на восстановление энергосистемы Киева, заявила 13 декабря вице-премьер Христя Фриланд на конференции «Взаимодействие с украинским народом» в Париже.

Koch Христя Фриланд

По ее словам, эти средства должны поступить из фонда, который будет формироваться за счет «тарифных поступлений от импорта из России и Белоруссии». Фриланд отметила, что поддержка Оттавы «поможет Киеву защитить энергетическую инфраструктуру и пережить трудную зиму».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря страны «Большой семерки» G7 договорились о том, что восстановят критическую энергетическую систему Украины и водную инфраструктуру киевского режима.