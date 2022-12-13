Пекин, 14 декабря, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Медицинский робот, сконструированный в Китае, провел успешную хирургическую операцию по замене коленного сустава, сообщает 13 декабря агентство Синьхуа.

Cmglee Робот-хирург

Робот-хирург, самостоятельно разработанный Китаем, успешно провел операцию по замене коленного сустава у пациента.

Эта операция стала первым коммерческим применением робота-хирурга в Китае.

Робот под контролем хирургов-ортопедов заменил 73-летнему мужчине коленный сустав. Операция была проведена в Западно-Китайской больнице при Сычуаньском университете.

Пациенту, страдавшему свыше десяти лет от боли в колене, был диагностирован остеоартрит коленного сустава в терминальной стадии.

Перед операцией хирурги ввели данные компьютерной томографии пациента в компьютер и отрепетировали при помощи робота все необходимые манипуляции.

Врачи отметили, что роботизированная хирургия чрезвычайно точна, так как может проводить разрезы очень высокого качества.