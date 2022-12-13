Лима, 13 декабря, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Гражданам России, находящимся в Перу, рекомендовало воздержаться от поездок по стране российское посольство в Лиме. Рекомендация опубликована 13 декабря в телеграм-канале МИД РФ.

(сс) Federico Столица Перу — Лима

Поясняется, что российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок по стране, посещения крупных городов, а особенно центральных районов столицы Перу города Лимы, на фоне охвативших страну массовых протестов. Акции протеста сопровождаются блокировкой автодорог, нападением на объекты инфраструктуры, беспорядками и ожесточёнными столкновениями протестующих с полицией. В департаментах Апуримак, Куско и Арекипа временно приостановлена работа аэропортов.

Также отмечается, что в результате протестных акций погибли семь человек, десятки людей пострадали и числятся пропавшими без вести. Атакам протестующих подвергаются государственные учреждения, офисы телеканалов и СМИ. В целях безопасности российским гражданам не рекомендуется совершать поездки по стране, а в случае возникновения трудностей следует обращаться в посольство РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии аэропорта в Куско из-за массовых протестных акций в Перу, которые вспыхнули из-за импичмента и задержания бывшего президента страны Педро Кастильо.