Вашингтон, 13 декабря, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Пожар начался на крупном складе полиции американского города Нью-Йорка возле набережной в районе Бруклин, 13 декабря сообщили на брифинге представители городских пожарного и полицейского управлений.

(сс) Dave Hosford Полиция Нью-Йорка

На объекте хранятся вещественные доказательства, собранные полицией за 20-30 лет. Пожарные были выведены из помещения, поскольку существует угроза обрушения здания.

На складе также находятся большие емкости с горючими веществами. Тушение осуществляют три пожарных катера, беспилотники и около 150 огнеборцев. В результате пожара уже пострадали трое пожарных, трое сотрудников скорой помощи и двое гражданских лиц.

По оценкам огнеборцев, пламя будет полыхать еще несколько дней до того, как возгорание удастся ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в американском штате Массачусетс сгорели пять автомобилей, которые были арендованы Секретной службой США для отпуска главы Белого дома Джо Байдена.