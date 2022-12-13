Киев, 13 декабря, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Украина заключила четыре международных экономических соглашения на общую сумму более €530 млн евро, сообщает 13 декабря сайт украинского кабинета министров.

kmu. gov. ua Денис Шмыгаль во Франции.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции в Париже с министром экономики и финансов Франции Брюно Лё Мэром.

Шмыгаль выразил надежду, что в ближайшее время экономическое сотрудничество между Киевом и Парижем будет расширяться, и поблагодарил Францию за оказываемую Украине конкретную и реальную помощь.

Во время встречи Шмыгаля и Лё Мэра были подписаны следующие соглашения:

1) Договор гарантии между правительством Украины и Европейским банком реконструкции и развития о привлечении €300 млн кредита для «Укрэнерго» на экстренное восстановление сетей электропередачи. Также будет получен грант в €70 млн от Нидерландов на закупку высоковольтного оборудования. Кроме того, двустороннее соглашение с ЕБРР заключила Франция. Договоренность предусматривает еще €100 млн помощи для Украины.

2) Соглашение с правительством Франции о поставках рельсов для «Укрзализныци» производства французской компании Saarstahl на сумму до €37,6 млн евро.

3) Долгосрочная «Дорожная карта» между правительством Украины и правительством Франции относительно начала программы поддержки цифровой отрасли Украины.

4) Меморандум между «Укравтодором» и французской компание Matiere о поставках мостов на сумму около €25 млн.

Украинская сторона также передала письмо о программе предоставления государственных гарантий правительству Франции через инвестиционный банк Bpifrance Assurance Export на экспорт посевных семян в Украину на сумму ориентировочно в €20-25 млн.

Ранее, по итогам международной конференции «Солидарны с украинским народом», было привлечено от «европейских партнёров» Украины примерно €1 млрд евро, из которых половина являются грантовыми средствами.

Напомним, что, по информации кабинета министров Украины, Франция с 24 февраля 2022 года предоставила Украине поддержку на сумму $432 млн.