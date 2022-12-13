Киев, 13 декабря, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Франция готова предоставлять государственные гарантии своему бизнесу для инвестиций на Украину, заявил 13 декабря глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

kmu.gov.ua Эммануэль Макрон и Денис Шмыгаль

Он также сообщил о том, что Франция совместно с Украиной будет искать разные механизмы страхования военных рисков.

Об этом украинский премьер сказал во время проведения форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины, который состоялся в Париже при участии Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона.

Шмыгаль призвал французский бизнес инвестировать на Украину, где для предпринимателей есть огромные возможности и преимущества.

«Это сильная армия и перспективы развития ВПК, мощный агросектор, новые возможности для осуществления «зелёного перехода» и диверсификации источников энергии, наличие 117 из 120 видов полезных ископаемых, потребляемых в Европе, потенциал размещения европейских производств наряду с рынками сбыта, новое качество цифрового и киберпространства. В то же время европейский бизнес, который до сих пор не покинул Россию, должен это сделать, чтобы не наполнять «кровавый» российский бюджет», — заявил премьер-министр Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский лично не присутствует на форуме, а участвует в нём в формате видеоконференции.