Мехико, 13 декабря, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Власти Мексики, Аргентины, Колумбии и Боливии продолжают считать президентом Перу Педро Кастильо, который помещен в своей стране под стражу после процедуры импичмента, заявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор 13 декабря на пресс-конференции.

Lopezobrador.org.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста. По словам Обрадора, в настоящее время официальные отношения Мексики и Перу поставлены на паузу.

Президент отметил, что такая позиция закреплена в соответствующем документе, который будет действовать, пока перуанские политические силы не разрешат эту ситуацию в рамках закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия внимательно следит за обстановкой в Перу и выражает надежду на то, что смена власти в республике пройдет спокойно, без деструктивного вмешательства извне.