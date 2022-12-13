Киев, 13 декабря, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Более 12 млрд евро запросил Владимир Зеленский на восстановление объектов Украины 13 декабря в ходе своего видеообращения к участникам международной конференции во Франции, посвящённой вопросам поддержки Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Международная конференция, посвящённая ситуации вокруг украинского конфликта, состоялась в Париже. В своём видеообращении к участникам мероприятия Зеленский пригласил их присоединиться к восстановлению Украины в рамках шефства над отдельными регионами страны.

Зеленский уточнил, что общее количество объектов, которые требуется восстановить, составляет более 50 тысяч, на их реконструкцию требуется более 12 млрд евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, объём общей помощи Киеву, собранной по итогам международной конференции в Париже, составляет около одного миллиарда евро.