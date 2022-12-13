На Тайване осудили книжного вора-рецидивиста
Тайванец украл из книжных магазинов более 200 тысяч книг
Тайбэй, 13 декабря, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Житель центрального Тайваня, ранее отбывавший срок за кражу более 200 000 книг и их последующую продажу через Интернет, вновь был приговорен к четырем годам тюремного заключения за кражу почти 3000 книг, сообщает 13 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.
Мужчина по фамилии Сяо первоначально был арестован полицией города Цзяи в 2015 году после того, как выяснилось, что он совершил кражи книг в нескольких книжных магазинах, вынося их в своём рюкзаке.
Расследование показало, что книжный вор украл за восьмилетний период своей преступной деятельности из магазинов свыше 200 000 книг, которые он затем продал по низким ценам на веб-сайтах интернет-аукционов, заработав на этом более 10 миллионов тайваньских долларов ($325 910).
За эти преступления Сяо был приговорен в 2016 году к полутора годам тюремного заключения.
Однако после отбытия тюремного срока в марте 2018 года Сяо вновь вернулся к своим старым привычкам.
В нынешнем приговоре суда говорится, что с октября 2020 года по апрель 2021 года Сяо украл почти 3000 книг из книжных магазинов в Тайбэе, Тайчжуне и Чанхуа, которые он снова продал со скидкой в Интернете.
В октябре прошлого года на него поступило заявление в полицию за кражу пива, фруктов и других товаров из супермаркета.
Используя записи видеонаблюдения, полиция смогла отследить Сяо до его дома, где они нашли 725 украденных книг и поняли, что преступник промышлял гораздо более крупными кражами.
В своем вердикте суд заявил, что, поскольку Сяо совершил кражу в течение пяти лет после его предыдущего осуждения, он квалифицируется как рецидивист, и в соответствии с уголовным кодексом должен быть наказан более сурово.
Суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения с возможностью замены пребывания в тюрьме крупным штрафом.