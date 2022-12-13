Тайбэй, 13 декабря, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Житель центрального Тайваня, ранее отбывавший срок за кражу более 200 000 книг и их последующую продажу через Интернет, вновь был приговорен к четырем годам тюремного заключения за кражу почти 3000 книг, сообщает 13 декабря Центральное агентство новостей Тайваня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книжный магазин

Мужчина по фамилии Сяо первоначально был арестован полицией города Цзяи в 2015 году после того, как выяснилось, что он совершил кражи книг в нескольких книжных магазинах, вынося их в своём рюкзаке.

Расследование показало, что книжный вор украл за восьмилетний период своей преступной деятельности из магазинов свыше 200 000 книг, которые он затем продал по низким ценам на веб-сайтах интернет-аукционов, заработав на этом более 10 миллионов тайваньских долларов ($325 910).

За эти преступления Сяо был приговорен в 2016 году к полутора годам тюремного заключения.

Однако после отбытия тюремного срока в марте 2018 года Сяо вновь вернулся к своим старым привычкам.

В нынешнем приговоре суда говорится, что с октября 2020 года по апрель 2021 года Сяо украл почти 3000 книг из книжных магазинов в Тайбэе, Тайчжуне и Чанхуа, которые он снова продал со скидкой в ​​Интернете.

В октябре прошлого года на него поступило заявление в полицию за кражу пива, фруктов и других товаров из супермаркета.

Используя записи видеонаблюдения, полиция смогла отследить Сяо до его дома, где они нашли 725 украденных книг и поняли, что преступник промышлял гораздо более крупными кражами.

В своем вердикте суд заявил, что, поскольку Сяо совершил кражу в течение пяти лет после его предыдущего осуждения, он квалифицируется как рецидивист, и в соответствии с уголовным кодексом должен быть наказан более сурово.

Суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения с возможностью замены пребывания в тюрьме крупным штрафом.