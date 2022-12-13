Лима, 13 декабря, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Международный аэропорт в перуанском городе Куско был закрыт на фоне протестов в Перу, которые вспыхнули из-за импичмента и задержания бывшего президента страны Педро Кастильо, сообщает на своем сайте Перуанская корпорация аэропортов и гражданской авиации (CORPAC).

(сс) rawpixel В аэропорту

Аэропорт в городе Куско является ближайшей воздушной гаванью к популярной туристической достопримечательности — древнему городу инков Мачу-Пикчу. В заявлении CORPAC отмечается, что решение о приостановке работы объекта было принято после того, как толпа демонстрантов попыталась проникнуть на его территорию.

В организации запросили у полиции помощь для предотвращения беспорядков, которые могут уничтожить инфраструктуру аэропорта. Компания-оператор воздушной гавани Lima Airport Partners объявила, что объект возобновит свою работу в 20:40 по местному времени (04:40 мск).

Ранее власти Перу закрыли железнодорожное сообщение между Куско и Мачу-Пикчу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дирекция здравоохранения перуанского региона Апуримак подтвердила гибель седьмого по счету протестующего в Перу.