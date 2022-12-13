Вена, 13 декабря, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В согласовании защитной зоны Запорожской АЭС могут участвовать лишь МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), Россия и Украина. Франция не является стороной, имеющей отношение к урегулированию этих вопросов. Такое мнение высказал 13 декабря постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Согласование параметров «защитной зоны» на ЗАЭС, за создание которой активно выступает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, относится к исключительной компетенции агентства, России и Украины. Другие государства к этому отношения не имеют», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Что касается Франции, то её лидеру «негоже вбрасывать в информационное пространство утверждения, не соответствующие реальному положению дел», заметил Ульянов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил 13 декабря о том, что МАГАТЭ «добилось» вывода с территории ЗАЭС тяжелых и легких вооружений. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на атомной станции в Запорожье никогда не было российских тяжелых вооружений.