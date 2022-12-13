Анкара, 13 декабря, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Турецкая компания ASELSAN разработала новую версию беспилотных боевых катеров. Об этом 13 декабря сообщил в соцсети Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Исмаил Демир İTÜ Çekirdek

«Беспилотные катера Albatros-S могут выполнять самые различные миссии, в том числе по мониторингу морских зон, спасательных операций, сопровождения подозрительных судов», — написал Демир.

Он отметил, что все эти катера могут действовать в режиме «роя» и обмениваться информацией. Демир заявил, что Турция намерена стать таким же лидером по производству беспилотных морских аппаратов, как и в сфере производства БПЛА.

Стоит отметить, что аппараты Albatros в Турции изначально разработали для использования в качестве мишени на боевых стрельбах.