Смоленск, 13 декабря, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел совещание с блоком АПК региональной администрации, на котором были рассмотрены вопросы развития промышленного садоводства и производства плодово-ягодной продукции, с учетом привлечения инвестиций в эту отрасль. Как сообщает пресс-служба администрации Смоленской области, с основным докладом выступил заместитель губернатора — начальник департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев, который проинформировал, что по площади плодово-ягодных насаждений Смоленская область находится на 14-м месте в Центральном федеральном округе, а по объемам производства продукции — на 11-м.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел совещание с блоком АПК региональной администрации

«Это хорошие результаты с точки зрения наших климатических условий, — отметил глава региона. — Мы — не зона Черноземья, не южная часть Центрального федерального округа, но вместе с тем резервы подняться еще на несколько позиций точно есть».

Как отметил заместитель губернатора Александр Царев, по поручению главы региона только с 2017 года по 2021 год на развитие данной отрасли было направлено свыше 220 млн рублей. В этом году инвесторами заложены сады и ягодники на 50 гектарах, а в следующем году площадь закладки достигнет порядка 200 гектаров. В числе безусловных лидеров по производству плодовой продукции — «Городнянские сады». Что касается ягод, то в Смоленской области в промышленных масштабах выращивается клубника, которая идет на внутренний рынок. Площадь ягодников составляет порядка 16 гектаров. По словам Александра Царева, со сбытом клубники у хозяйств проблем не возникает. Они планомерно наращивают площади, постепенно преодолевая сложности, связанные со сбором и уходом за этой трудоемкой и капризной сельскохозяйственной продукцией. В этом году одно из фермерских хозяйств получило грант на промышленную закладку ягодника малины.

Глава региона подчеркнул, что необходимо максимально, насколько это возможно, повысить самообеспеченность региона местными фруктами и ягодами. «Надо усиливать собственные агропромышленные мощности в регионе именно для того, чтобы увеличивать потребление смолянами плодово-ягодной продукции, в первую очередь, смоленского производства, снизить таким образом ее себестоимость, улучшая тем самым качество жизни людей, — заявил Алексей Островский. — Это важно! Меры поддержки сельхозтоваропроизводителей сегодня есть как на областном, так и на федеральном уровнях».