Новопокровский район, Краснодарский край, 13 декабря, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В Краснодарском крае уволен заместитель начальника ОГИБДД по Новопокровскому району. Высокопоставленного сотрудника Госавтоинспекции поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе управления МВД по краю.

Вадим Шулепников. Преодолеем пьянство! (фрагмент)

Инцидент произошёл 11 декабря в станице Новопокровской. Сотрудники собственной безопасности ГУМВД вместе с коллегами из ДПС остановили автомашину Nissan, которой управлял заместитель начальника ОГИБДД района. Усмотрев в его поведении признаки опьянения, ему предложили пройти освидетельствование, однако он отказался.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сам виновник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. По окончании проверки он понесет наказание в установленном законом порядке, пообещали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.