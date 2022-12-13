Москва, 13 декабря, 2022, 21:29 — ИА Регнум. В случае поставок на Украину ATACMS зона поражения составит фактически до Тулы, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Официальный портал Забайкальский край Андрей Гурулёв

«Если украинцам дадут ATACMS, то зона поражения будет фактически до Тулы, где есть стратегические предприятия по производству оружия», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

По его убеждению, надо принимать решения уже сегодня, что эти орудия следует уничтожать на месте.

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В октябре 2022 года Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставку режиму оперативно-тактических ракет ATACMS, которые способны поражать цели на дистанции до 300 километров, писал журнал Foreign Policy.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти США могут на этой неделе объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot, уточняет телеканал CNN со ссылкой на источники. Решение должно получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, после чего будет направлено на подпись президенту США Джо Байдену.