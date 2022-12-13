Брюссель, 13 декабря, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В ЕС не пришли к консенсусу при обсуждении вопроса установления предельных цен на газ. В ходе встречи министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе решение о потолке цен не принято. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

Он рассказал, что дебаты в ходе заседания Энергетического совета завершились безрезультатно, поэтому «дискуссии продолжатся на двусторонней основе». Как отметил Сийярто, в случае с Венгрией «потолок цен на газ <…> может легко поставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны».

Суть предложений Еврокомиссии (ЕК) заключалась в установлении потолка цен на газ в случае, когда на виртуальном хабе TTF в Нидерландах цена газа за 1 МВт·ч в течение двух недель продержится на отметке в €275. Однако представители энергосистем ряда стран ЕС сочли эту планку слишком высокой.

По мнению Бельгии, Греции, Италии, Словении и Польши необходимо установить постоянный потолок цен на газ в размере €160 за МВт·ч.