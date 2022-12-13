Москва, 13 декабря, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Командование российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведет переговоры с заблокировавшими Лачинский коридор жителями Азербайджана. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт — Горис», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушений в зоне ответственности миротворцев не было зафиксировано.

Напомним, толпа жителей Азербайджана, называющих себя экологами, 12 декабря начала протестовать на трассе Степанакерт — Горис, заблокировав единственную дорогу, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Они заявляют, что выступают против «незаконной» добычи природных ресурсов.