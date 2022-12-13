Вашингтон, 13 декабря, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, пока не наблюдается. Тем не менее США продолжат предупреждать Россию беспрецедентными последствиями, если это произойдет. Об этом заявила посол США в НАТО Джулианн Смит в своем выступлении в вашингтонском экспертном центре CSIS.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Мы не видим признаков того, что Россия предпринимает шаги, которые бы указывали на то, что они на самом деле готовятся в том или ином виде задействовать свой ядерный арсенал», — говорится в докладе.

Как отметила Смит, США продолжают подавать России сигналы о том, ситуация с намерениями применить ядерное оружие в постоянном режиме отслеживается, и в случае, «если она решит так поступить», её «ждут беспрецедентные последствия».

При этом что касается изменений собственной ядерной доктрины, то США воздерживаются от каких-либо значительных корректировок, заметила Смит.

Ранее в Кремле заявили, что не намерены в спешном порядке менять ядерную доктрину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в постоянном режиме идет «сопоставление доктринальных установок, на экспертном уровне это постоянно анализируется, в том числе с учетом того, как развивается общая ситуация».