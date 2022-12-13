Степанакерт, 13 декабря, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Решение Баку заблокировать дорогу в Нагорный Карабах привело к изоляции республики. Об этом говорится в обнародованном 13 декабря заявлении пресс-службы МВД Арцаха.

ИА REGNUM Карабахский конфликт

«1100 мирных жителей, 270 из которых несовершеннолетние, не могут вернуться в свои дома из-за блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией и внешним миром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что застрявших в Армении карабахских жителей приходится размещать в сёлах Сюникской области. Сотрудники МВД республики обеспечивают координацию.

«Азербайджан продолжает нарушать права на свободное передвижение, надлежащую медицинскую помощь и другие гуманитарные права тысяч граждан», — добавили в ведомстве.

Напомним, 12 декабря сотни жителей Азербайджана заблокировали дорогу в Нагорный Карабах. К вечеру им привезли палатки, чтобы те имели возможность ночевать на трассе. 13 декабря на место прибыли вооружённые сотрудники полиции Азербайджана. Движение на трассе заблокировано более суток. Кроме того, Баку перекрыл подачу газа в Арцах.