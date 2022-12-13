Мелитополь, 13 декабря, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий привел данные о мощности взрывных устройств, заложенных под мостом в городе Мелитополе. По его словам, под каждой опорой было заложено до 20 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«По данным экспертов, мощность каждого из двух взрывных устройств составила 15-20 кг в тротиловом эквиваленте», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Напомним, 13 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о подрыве киевскими диверсантами моста в селе Константиновка в пригороде Мелитополя.

По предварительным данным, диверсанты заложили взрывчатку у опор моста. Стратегического значения эта переправа не имеет, отметил Балицкий, однако замысел террористов был направлен на мирных граждан.

«Диверсия, которую совершили преступники киевского режима, никак не повлияла на движение грузов — стратегического значения мост не имеет — и не отразится на логистическом и продовольственном сообщении региона. Это очередной бездумный террористический акт, направленный на мирных граждан», — подчеркнул врио главы Запорожской области.