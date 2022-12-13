Москва, 13 декабря, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил просветительское общество «Знание» с 75-летием и призвал нарастить работу, в том числе в новых регионах РФ. Его видеопоздравление было обнародовано 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Прошу вас не сбавлять набранных темпов, продолжать и наращивать начатую работу по всей стране, в том числе и в новых регионах России», — сказал российский лидер.

Он отметил, что просветительское общество уже открыло свои представительства в ДНР, ЛНР и в Запорожской и Херсонской областях. Путин также подчеркнул, что деятельность «Знания» за последние полтора года вышла на новый уровень, благодаря цифровым технологиям и работе с молодёжью.

Напомним, Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний «Знание» было основано в 1947 году. После распада СССР правопреемником организации стало общество «Знание» России. В 2016 году в организации приняли решение о самоликвидации. В апреле 2021 года Путин призвал перезапустить работу организации на цифровой платформе.