Москва, 13 декабря, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Участниками российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины стали более 150 активистов Общероссийского народного фронта. Такие данные привёл 13 декабря в ходе итогового заседания центрального штаба ОНФ заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

«В первую очередь огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — заявил Кириенко.

Он отметил, что в ходе спецоперации многие активисты ОНФ рисковали своей жизнью так же, как и российские военные. Они шли вслед за бойцами ВС РФ, спасая людей из подвалов, участвовали в распределении гуманитарной помощи жителям Донбасса и других районов, где велись боевые действия.

Кириенко выразил благодарность всем участникам ОНФ, которые не остались в стороне от оказания помощи жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.