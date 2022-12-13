Кириенко сообщил о 150 активистах ОНФ, отправившихся добровольцами на СВО
Более 150 активистов ОНФ стали добровольцами, приняв участие в спецоперации
Москва, 13 декабря, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Участниками российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины стали более 150 активистов Общероссийского народного фронта. Такие данные привёл 13 декабря в ходе итогового заседания центрального штаба ОНФ заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«В первую очередь огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — заявил Кириенко.
Он отметил, что в ходе спецоперации многие активисты ОНФ рисковали своей жизнью так же, как и российские военные. Они шли вслед за бойцами ВС РФ, спасая людей из подвалов, участвовали в распределении гуманитарной помощи жителям Донбасса и других районов, где велись боевые действия.
Кириенко выразил благодарность всем участникам ОНФ, которые не остались в стороне от оказания помощи жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.