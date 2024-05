Вашингтон, 13 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский был хорошим актёром, однако это не помогло ему стать успешных политиком. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Он был хорошим комиком и отличным актёром, давайте посмотрим правде в глаза», — сказал он в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show, обсуждая достоин ли Зеленский быть названным «человеком года».

Макговерн считает Зеленского марионеточным лидером нации, которого НАТО использует для ведения войны против России через посредников. По его словам, он останется у власти ровно столько, пока он выполняет то, что от него требуется.

Бывший аналитик ЦРУ считает, что у Зеленского нет выбора, кроме «как играть свою роль», с чем он пока хорошо справляется, однако долго это не продлится.

«Мне нравится идея, что юморист может стать настоящим игроком на мировой арене. Но мне стыдно от мысли, что единственный парень, которому это удалось, погряз в коррупции и втянул страну в кризис», ― отметил журналист, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, ранее газета The New European назвала Зеленского «европейцем года» и «героем сопротивления». В декабре британская газета Financial Times присвоила главе киевского режима звание «человек года». Отмечается, что Зеленский заслуживает место в истории проявлением «лидерства и силы духа».

В мае Зеленский был признан «человеком года» по версии американского журнала Time.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, выступая на Петербургском Международном экономическом форуме, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что считает Зеленского хорошим актёром. При этом глава государства подчеркнул, что «одно дело играть, а другое быть кем-то».

В свою очередь председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Зеленского «главным украинским клоуном».