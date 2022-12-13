Москва, 13 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высоко оценил атмосферу доверия и взаимопонимания на VII Международном благотворительном кадетском бале. Обращение главы МИД России к участникам бала зачитала 13 декабря официального представителя МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Сергей Лавров отметил в обращении к участникам, что история кадетского движения в России насчитывает без малого 300 лет. По словам главы внешнеполитического ведомства страны, многие поколения кадетов навсегда вписали свои имена в российскую летопись.

В своем обращении глава МИД России заявил, что кадетское братство, объединяющее целеустремленных девушек и юношей, славится высокими нравственными ориентирами, добрыми отношениями дружбы и товарищества. Кроме того, проведение балов с участием представителей учебных заведений ряда зарубежных государств способствует поддержанию атмосферы доверия и взаимопонимания между народами, а также содействует развитию гуманитарного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко заявил 13 декабря, что переговоры о мирном договоре с Японией невозможны.