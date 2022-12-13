Степанакерт, 13 декабря, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Школы и другие учебные заведения Нагорного Карабаха, которые отапливаются с помощью природного газа, временно приостанавливают работу. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным пресс-службы, занятия приостановят с 14 декабря. О возобновлении работы школ сообщат дополнительно.

«В помещениях, отапливаемых дровами или электричеством, занятия продолжатся в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, газ из Армении в Нагорный Карабах перестал поступать 13 декабря. Степанакерт обвинил в этом Азербайджан, по территории которого проходит газопровод. В Арцахе данный поступок Баку назвали «гуманитарным и экономическим терроризмом». Кроме того, 12 декабря толпа жителей Азербайджана заблокировала единственную дорогу в Нагорный Карабах.