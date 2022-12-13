Москва, 13 декабря, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Россия должна идти вперёд, опираясь на лучшие отечественные традиции, а также решать амбициозные задачи нового времени. Об этом 13 декабря в поздравительном видеообращении с 75-летием общества «Знание» заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил большую, плодотворную работу, которую сегодня ведут учёные, педагоги, деятели культуры.

«После Победы в Великой Отечественной войне наши учёные, весь наш народ именно своим трудом и интеллектом добились бесспорных, прорывных достижений во многих областях и сферах, ― подчеркнул российский лидер. ― Мы с вами обязаны это помнить и имеем полное право этим гордиться».

«Мы должны идти вперёд, стремиться к новым горизонтам, опираясь на лучшие отечественные традиции научного поиска и просвещения, вместе решать большие, сложные, амбициозные задачи нового времени и в полной мере использовать те колоссальные возможности, которые всегда открываются в период исторических вызовов и испытаний», ― указал Путин.

Глава государства пожелал членам общества «Знание» успехов в «насыщенной, интересной и очень важной для страны, для всех граждан России» работе.