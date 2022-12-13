Брюссель, 13 декабря, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Министры энергетики европейских стран не достигли договоренности о предельной цене на газ на встрече в Брюсселе. Об этом 13 декабря заявил глава МИД Венгрии и министр внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

U.S. Department of State Петер Сийярто

По его словам, на заседании энергетического совета в Брюсселе состоялись продолжительные дебаты, но договоренности достигнуто не было, поэтому дискуссии продолжатся на двусторонней основе. Венгерский министр указал на то, что в Европе энергетический кризис, но Брюссель игнорирует этот факт. По мнению министра, потолок цен на газ может легко поставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.

В Еврокомиссии заявили, что механизм коррекции цен на газ должен включаться в случае, если цена на газ на виртуальном хабе TTF в Нидерландах не просто достигнет потолка в $3 тыс. за 1 тыс. куб. м, но и продержится около двух недель. Предлагаемая цифра может быть пересмотрена по итогам консультаций с членами ЕС. Некоторые страны ЕС сочли, что это слишком высокая планка, так как подобная цена в течение двух недель ни разу не продержалась за последние два года. Затем Бельгия, Греция, Италия, Словения и Польша представили предложение об установлении потолка цен на уровне €160 за МВт·ч, который должен действовать постоянно.

Как сообщало ИА REGNUM, экономист Ковригин заявил, что Россия ответит на политику потолка цен на энергоресурсы жестко и адекватно, тем более что Запад не сможет обойтись без российского черного золота и будет закупать его по системе параллельного импорта.

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