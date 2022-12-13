Анкара, 13 декабря, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Границы Турции подвергаются атакам террористов, и власти страны обязаны на это отвечать. С таким заявлением 13 декабря выступил перед журналистами в Анкаре президент республики Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Внешняя политика Турции

Он прокомментировал воздушную операцию, которую проводят ВВС Турции на территории севера Сирии против членов «Рабочей партии Курдистана», признанной Анкарой террористической организацией.

«И в лице дружеской России мы попросили у [президента России Владимира] Путина поддержки в принятии совместных решений и, возможно, их реализации», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что в вопросе борьбы с террористической угрозой не может пойти на компромисс. Он не исключил, что после воздушной операции в Сирии будет и наземная, но отказался сообщил подробности.

Напомним, Турция начала воздушную операцию в Сирии 20 ноября. Известно об ударах по городу Айн-эль-Араб, который курды называют Кобани. Согласно открытым данным, в городе проживает преимущественно курдское население.