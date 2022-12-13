Эрдоган заявил, что просил Путина помочь с защитой границы с Сирией
Турция не может пойти на компромисс в вопросе защиты границы — Эрдоган
Анкара, 13 декабря, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Границы Турции подвергаются атакам террористов, и власти страны обязаны на это отвечать. С таким заявлением 13 декабря выступил перед журналистами в Анкаре президент республики Тайип Эрдоган.
Он прокомментировал воздушную операцию, которую проводят ВВС Турции на территории севера Сирии против членов «Рабочей партии Курдистана», признанной Анкарой террористической организацией.
«И в лице дружеской России мы попросили у [президента России Владимира] Путина поддержки в принятии совместных решений и, возможно, их реализации», — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер подчеркнул, что в вопросе борьбы с террористической угрозой не может пойти на компромисс. Он не исключил, что после воздушной операции в Сирии будет и наземная, но отказался сообщил подробности.
Напомним, Турция начала воздушную операцию в Сирии 20 ноября. Известно об ударах по городу Айн-эль-Араб, который курды называют Кобани. Согласно открытым данным, в городе проживает преимущественно курдское население.