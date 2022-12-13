Москва, 13 декабря, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сообщил о предложении Москвы Вашингтону установить потолок численности персонала в региональных посольствах.

Mgimo.ru Сергей Рябков

«Мы предлагаем, к примеру, согласиться об установлении определенного предельного потолка для персонала, в рамках которого мы могли бы, и американцы, соответственно, сами определять, сколько нужно народу на каком участке», — сказал Рябков в беседе с журналистами 13 декабря.

Также замглавы ведомства добавил, что этот вопрос являлся одним из самых значимых на прошедших на прошлой неделе в Стамбуле консультациях.

Как передает ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявляли о готовности предпринять зеркальные меры в случае высылки российских дипломатов из США.