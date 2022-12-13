Лондон, 13 декабря, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Число погибших в результате взрыва и пожара в жилом доме на острове Джерси в проливе Ла-Манш возросло до семи человек. Ранее сообщалось о пяти погибших. Об этом 13 декабря сообщил начальник полиции островного владения британской короны Робин Смит, передаёт телеканал ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По его словам, тела пока официально не были опознаны.

По данным полиции, ещё два человека числятся пропавшими без вести.

Напомним, взрыв, прогремевший рано утром 10 декабря, разрушил трехэтажное многоквартирное здание в городе Сент-Хелиере, столице британского коронного владения Джерси. Накануне трагедии жильцы вызывали пожарных и жаловались на запах газа. Была проведена проверка. Однако, как заявил Джо Кокс, главный сотрудник Island Energy, пострадавшие квартиры не были подключены к газовой сети.