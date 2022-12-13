Донецк, 13 декабря, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике ежедневно участвуют во временных работах тысячи человек. В настоящее время финансирование этих работ происходит за счёт фонда общеобязательного государственного социального страхования. В 2023 году этого фонда не будет, а необходимость во временных работах и их оплате останется.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин попросил предусмотреть выделение республиканскому бюджету более 9 млрд рублей на эти мероприятия. По прогнозам на будущий год, в республике будут участвовать во временных работах около 29 тыс. человек ежемесячно. На финансирование этих работ потребуется около 9,480 млрд рублей, заявил 13 декабря Пушилин в ходе видеосовещания в «Единой России» по обсуждению новой редакции федерального закона о занятости.

«Для организации и финансирования работ временного характера в 2023 году необходимо предусмотреть средства республиканского бюджета в сумме 9 млрд 480 млн с учетом территорий, которые временно находятся под контролем Украины», — заявил глава ДНР.

Как отметил Пушилин, во временных работах за десять месяцев текущего года приняли участие 26,8 тыс. человек, «из которых 18 тысяч — жители освобожденных территорий».