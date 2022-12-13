Москва, 13 декабря, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков 13 декабря в беседе с журналистами заявил, что Москва предпримет меры по принципу «око за око» в случае высылки российских дипломатов из США.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Наши ответные меры им были объявлены, когда только эти шаги по требованию об отъезде наших сотрудников к определенным срокам были введены. Мы внимательно следим за тем, чтобы американский персонал уезжал отсюда в соответствии с нашими требованиями», — сказал замглавы МИД РФ.

Ранее посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов сообщил, что США к 1 января 2023 года должны будут покинуть до 30 российских дипломатов.

Как передает ИА REGNUM, 13 декабря в Москве состоялась встреча заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова с послом Кувейта в России Мансуром аль-Отейби. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления отношений.