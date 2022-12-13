Баку, 13 декабря, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Баку требует, чтобы в Нагорном Карабахе прекратили «незаконную» добычу природных ресурсов на золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Дамирли. Об этом 13 декабря заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на встрече с иностранными дипломатами.

Иван Шилов ИА REGNUM Хикмет Гаджиев

«Минобороны обратилось к командованию российских миротворцев, с которым была достигнута договорённость о проведении 10 декабря соответствующими структурами мониторинга на месторождении Гызылбулаг. Эта незаконная деятельность должна быть прекращена», — сказал Гаджиев.

Он добавил, что Баку собирается также оценить ущерб окружающей среде, который был нанесён при добыче, которую Азербайджан не контролировал. По мнению Гаджиева, добыча природных ресурсов в Нагорном Карабахе вызывает недовольство в азербайджанском обществе. Этим он объясняет перекрытие трассы между Арцахом и Арменией.

Напомним, сотни азербайджанских активистов более суток блокируют движение на трассе Горис — Степанакерт, единственной дороге между Нагорным Карабахом и Арменией. Туда также прислали вооруженных сотрудников полиции Азербайджана. Кроме того, 13 декабря Степанакерт обвинил Баку в перекрещении подачи газа в Арцах.