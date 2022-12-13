Вена, 13 декабря, 2022, 19:08 — ИА Регнум. МВД Австрии начало операцию по усиленной охране от нелегальных мигрантов границы с Венгрией, сообщает австралийская телерадиокомпания ORF.

Герхард Карнер. (сс) AleXXw

Задача операции под названием «Лис» последовательно и твердо нажимать на тормоз в отношении просителей убежища. Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер обратился к сотрудникам полиции во время визита в приграничную федеральную землю Бургенланд с призывом бороться с теми, кто занимается нелегальными перевозками людей, и предотвращать миграцию.

Известно, что зону вдоль границы Австрии и Венгрии охраняют совместные патрули австрийской и венгерской полиции. Кроме того, полицию оснастили беспилотными летательными аппаратами, тепловизорами и специальными автомобилями для отслеживания людей на пересеченной местности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон намерен оперативно высылать всех незаконно прибывших в страну граждан.