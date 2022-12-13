Жители Херсона заявили об ухудшении жизни в городе после прихода ВСУ
Жители Херсона сообщили телеканалу Sky News, что жизнь под контролем ВСУ стала хуже
Херсон, 13 декабря, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Жизнь в Херсоне стала хуже после перехода его под контроль военнослужащих киевского режима. В городе проблемы с водой, электричеством, продовольствием. Мнение жителей приводит британский телеканал Sky News.
Так, одна из местных жительниц по-русски ответила на вопрос, стала ли жизнь горожан лучше с приходом украинских военных в Херсон:
«Хуже, хуже, дают помощь, но не всем».
В материале Sky News отмечено, что в Херсоне отсутствует водоснабжение, электричество в домах бывает с перебоями, а жители вынуждены ждать помощи в виде раздачи продуктовых наборов.
Ранее сообщалось, что советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич заявил об убийстве боевиками ВСУ в ноябре 2022 года не менее ста мирных жителей Херсона.