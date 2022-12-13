Москва, 13 декабря, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В ходе торгов 13 декабря курс евро превысил отметку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Максимум на торгах за день составил 67,17 рубля. На такую «высоту» европейская валюта не поднималась с 30 мая.

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При этом курс доллара превысил 63 рубля.

Отметим, что по состоянию на 18:38 курс евро немного упал и составил 66,97 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад курс евро во время валютных торгов на Московской бирже впервые с 6 июля превысил 66 рублей. Так, 5 декабря курс евро увеличился до 66,06 рубля (рост составил 1,64%). Отметим, подорожание европейской валюты произошло на фоне введения Евросоюзом ценового потолка на закупки российской нефти.