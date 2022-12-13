Лондон, 13 декабря, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Миссия британских морпехов на Украине в апреле 2022 года не ограничилась охраной сотрудников посольства Великобритании при эвакуации из Киева. Об этом официальному журналу Королевской морской пехоты Globe and Laurel сообщил экс-командующий силами морской пехоты Британии Роберт Магоуэн, передаёт 13 декабря Times.

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«На обоих этапах они поддерживали другие скрытные операции в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска», — заявил Магоуэн.

Он командовал родом войск до мая 2022 года в звании генерал-лейтенанта. Журналисты в связи с этим запросили подтверждение его слов в ВМС Британии. Там заявили, что британские морпехи не выполняли никаких других задач на Украине, кроме эвакуации дипломатов.