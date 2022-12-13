Вашингтон, 13 декабря, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Практически все страны — члены Североатлантического альянса столкнулись с очень реальным дефицитом вооружений и боеприпасов. Об этом 13 декабря заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

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Такая ситуация возникла из-за конфликта на Украине и поставляемой киевскому режиму военной помощи.

«Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу, в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности», ― цитирует РАИ Новости Смит.

При этом, подчеркнула постпред США, такое положение дел наблюдается «по всему альянсу». Такая же проблема существует и на Украине. Смит добавила, что Вашингтон и союзники пытаются убедить западные оборонные компании увеличить и при необходимости возобновить выпуск вооружений, гарантируя им востребованность продукции в долгосрочной перспективе.

Ранее по теме: У США и Европы заканчиваются вооружения для отправки Киеву — CNBC

Как сообщал ИА REGNUM, ранее один из представителей стран, входящих в НАТО, рассказал газете Washington Post, что в западных странах сложилась непростая ситуация из-за истощения запасов вооружения. Киеву уже передана основная часть оружия из запасов стран Европы и США. По мнению собеседника издания, проблемы с дефицитом вооружения требуют стратегических действий, рассчитанных на долгий срок.

Ранее телеканал CNBC сообщил о том, что поставляемые США и европейскими странами киевскому режиму вооружения заканчиваются быстрее, чем западные страны могут восполнить их запасы.