Тегеран, 13 декабря, 2022, 18:49 — ИА Регнум. На территории Ирана 13 декабря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Martin Luff Землетрясение

По данным ведомства, эпицентр находился на востоке страны, в 51 км на северо-восток от города Тебес. Гипоцентр находился на глубине десять километров.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, ранее землетрясение в Иране зафиксировали 30 ноября на юге страны. Его магнитуда была 5,6.