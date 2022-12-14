Ростов-на-Дону, 14 декабря, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Экономика Ростовской области успешно противостоит негативным глобальным изменениям, произошедшим в 2022 году. Об этом 13 декабря заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, выступая с десятым ежегодным инвестпосланием в студии телеканала «Дон24». «По итогам уходящего года ключевые отрасли экономики Ростовской области — промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит — показали рост, — отметил он. — Мы ожидаем положительную динамику по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона. А уже со следующего года прогнозируется устойчивая динамика».

Пресс-служба губернатора Ростовской области Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным ивестпосланием

По мнению Голубева, этот результат достигнут за счет созданных ранее заделов и комплекса мер господдержки, реализуемой на федеральном и региональном уровнях. Также, несмотря на внешние негативные тенденции, многие компании наращивают присутствие в Ростовской области, а инвесторы продолжили реализацию своих проектов. В итоге за 9 месяцев 2022 года инвестиции выросли более чем на 3%. Глава региона рассказал, что продолжается строительство двух комплексов по производству высококачественного моторного топлива на общую сумму более 200 млрд рублей, новых заводов сельхозмашиностроения в Ростове и Таганроге с инвестициями свыше 10 млрд рублей, второго завода по выпуску ячеистого бетона комбината стеновых материалов «Кубань-Север» на сумму порядка 3 млрд рублей.

Ряд инвесторов дал старт своим новым проектам именно в текущем году. Среди них — проект по производству сельхозтехники компании «Клевер» в Таганроге, четвертый завод по производству полуприцепов компании «Бонум». Локализованы сразу два инвестпроекта национальных отраслевых лидеров по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей — компаний «Грин Драйв» и «Ситроникс». Есть и проекты развития территорий — например, первый проект комплексной жилой застройки на ростовском левобережье. Активно, по словам главы Ростовской области, продолжается и дорожное строительство, среди масштабных объектов — автодорога «Западная хорда», обход Аксая, «Северный радиус» в составе Ростовского транспортного кольца, реконструкция «Северного обхода». С 2023 по 2025 годы значительно активизируется строительство и реконструкция региональных и муниципальных дорог. Значительные средства предусмотрены на возведение объектов социальной инфраструктуры: 17 школ, 18 детских садов, областного детского хирургического центра инновационных технологий, объектов для развития первичной медицины.

Пресс-служба губернатора Ростовской области Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным ивестпосланием

Вместе с тем, по мнению Василия Голубева, необходимо создать условия для прорыва в инновационной сфере. Для этого областные власти ежегодно увеличивают объем привлекаемых грантов Фонда содействия инновациям для молодых ученых и технологических компаний в сферах биологии, химии, электроники, искусственного интеллекта. В этом году привлекли более 400 млн рублей, что примерно на одну треть больше, чем годом ранее. Глава региона считает, что в условиях внешних санкций является обоснованным дополнение концепции «Семи «И» губернатора» восьмым «И» — «Импортозамещение». «Для нас это новые рыночные ниши, которые формируют устойчивый спрос и обеспечат конкурентные преимущества выпускаемой продукции и услуг на долгие годы», — заявил он.

Под импортозамещением Голубев предложил понимать не тактическое нахождение российских товаров, аналогичных импортным, а стратегическое изменение подходов к основам экономической, промышленной, инновационной политики региона, предприятий и научного сообщества. Серьезный рывок в инвестиционной сфере требует и создания соответствующей инфраструктуры.

Губернатор предложил создать как минимум один частный индустриальный парк или технопарк в муниципалитетах с численностью свыше 50 тысяч человек. Это — новые возможности для бизнеса и потенциальные новые рабочие места, уверен Василий Голубев. Губернатор привел примеры уже реализованных проектов: Новочеркасский индустриальный парк, бизнес-парк «ГПЗ» в Ростове, а также территорий, где идет проработка таких проектов — Волгодонской, Октябрьский, Сальский районы. Есть потребность и в агротехнопарках, подчеркнул Василий Голубев, проработкой этого вопроса занимается Региональная корпорация развития совместно с минсельхозом области.

Целью десятого ежегодного инвестобращения главы Ростовской области к предпринимательскому сообществу и органам власти было проинформировать участников инвестиционного процесса о планируемых ключевых мерах по улучшению инвестиционного климата. Обращение Василия Голубева в студии телеканала «Дон24» слушали представители бизнес-сообщества и деловых СМИ. Прямая трансляция велась в эфире телеканалов «Россия 24», «Дон24», на официальном сайте правительства Ростовской области, в соцсетях.